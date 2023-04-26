В Нижнем Тагиле клещи атакуют горожан

Опасные клещи нападают на тагильчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в апреле 2023 года зафиксированы случаи заражения клещевым энцефалитом и лайм боррелизом. Об этом сообщает портал ТагилЛАЙФ.

За три недели в Центр гигиены и эпидемиологии Нижнего Тагила обратились 110 человек, которые пострадали от укусов клещей. У пациентов выявили десять случаев заражения лайм боррелиозом и один случай клещевого энцефалита.

Чаще всего клещи нападают на тагильчан на станции «337 километр» (ветка на Кушву) в 20 километрах от Нижнего Тагила, а также на станциях «Анатольская», «Монзино» в сторону Екатеринбурга и в поселке Черноисточинск.

Из-за роста активности клещей принято решение о масштабной обработке территорий Нижнего Тагила. В список попали Парк имени Бондина и другие зеленые территории города.