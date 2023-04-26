Ретропоезд будет колесить по региону почти месяц. Фото: пресс-служба СвЖД

Ретропоезд в рамках акции «Эшелон Победы», которая пройдет в Свердловской области с 29 апреля по 23 мая, прибудет в Каменск-Уральский. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Состав будет передвигаться при помощи паровой тяги. В Каменск-Уральский ретропоезд приедет 3 мая и будет находиться на платформе железнодорожного вокзала с 12 до 15 часов по местному времени.

Именно такой поезд курсировал по железным дорогам СССР в военные и послевоенные годы. В состав входят солдатская теплушка, офицерский вагон, электростанция, кухня, санпропускник, аптека-перевязочная и пекарня.

В одном из вагонов разместится музейная выставка на стендах. Экспозиция называется «Дорога помогает победить».