Урбанисты Нижнего Тагила предложили перевести Демидовский завод на самоокупаемость

Старый Демидовский завод станет культурным объектов и площадкой для туристов. Фото: сервис "Яндекс.Карты"

Урбанисты Нижнего Тагила предложили сделать Старый Демидовский завод самоокупаемым. 80 экспертов на протяжении двух дней обсуждали будущее промышленной площадки, чтобы вдохнуть в пространство объекта новую жизнь. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Специалисты изучили ценность сохранившегося наследия промышленного объекта. После чего прозвучало предложение о самоокупаемости завода для тех, кто захочет вложиться в объект как точку притяжения туристов.

Отметим, что мэрия Нижнего Тагила и инвесторы намерены превратить Старый Демидовский завод в культурный объект, а также обустроить набережную рядом с ним.

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