Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэра Нижнего Тагила наградили Благодарственным письмом Президента РФ. Владислав Пинаев удостоен награды за активное участие в развитии местного самоуправления. Об этом сообщили в Telegram-канале Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

- Сегодня в Москве в Екатерининском зале Кремля состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и поощрений Президента Российской Федерации, - рассказали в ассоциации.

Награды вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Ранее Владимир Путин включил в Совет по развитию местного самоуправления главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Президент РФ подписал соответствующий указ.

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