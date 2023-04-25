Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области 25 апреля стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Жителям Свердловской области раздадут 11 тысяч георгиевских лент - символ Дня Победы и воинской доблести.

- Ленту рекомендуется носить на груди, возле сердца. Закрепить ее можно и на воротнике рубашки, но только при условии, что она не треплется на ветру, а бережно подколота булавкой, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Сегодня, 25 апреля, ленты раздавали волонтеры в Историческом сквере Екатеринбурга. Во время проведения акции в столице Урала добровольцев также можно будет встретить у Екатеринбургского монтажного колледжа, Свердловского областного педагогического колледжа и торгово-развлекательного центра «Глобус».

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Также ленты будут раздавать в ряде свердловских муниципалитетов - в их числе Нижний Тагил, Сысерть, Богданович, Верхняя Пышма и Ирбит. Акция продлится до 8 мая.

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