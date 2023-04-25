В Екатеринбурге очистят от мусора берег реки Патрушихи

Участие в мероприятие бесплатное Фото: предоставлено организаторами

В Екатеринбурге в субботу, 29 апреля, пройдут «Чистые игры». Игроки будут очищать от мусора берег реки Патрушихи.

- Призываем семьи, друзей, коллективы собраться и провести несколько часов в выходной день с пользой для экологии, города и себя лично, - рассказал председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев. - Мы каждый раз видим, как горят глаза у участников, какой азарт у них во время квеста. В результате и территории вдоль водоемов становятся чище и все уходят с хорошим настроением.

Игра начнется в 12:30 на площадке около моста, неподалеку от переулка Кирпичного, 17. Участников ждет увлекательный турнир по сбору мусора, его сортировка и эковикторина. Победителей наградят.

Участие в мероприятии бесплатное, для команд необходима предварительная регистрация.

Отметим, что 29 и 30 апреля «Чистые игры» также пройдут в поселке Бобровка и Новоуральске.

Свердловское отделение Российского экологического общества под руководством Алексея Вихарева стало соорганизатором игр в третий раз. Проект также поддерживает комитет по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга.

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