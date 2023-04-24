Свердловская область договорилась о сотрудничестве с регионом Узбекистана

Соглашение было подписано 24 апреля. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев прибыл в Узбекистан для встречи с хокином Ферганской области Хайрулло Бозаровым. Представители регионов договорились о сотрудничестве. Соглашение было подписано 24 апреля. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Договоренность предполагает всестороннее сотрудничество в различных сферах. В особенности взаимопомощь будет оказываться в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре, туризме, инвестиционной и инновационной деятельности.

- Сегодня мы закрепляем договоренности о сотрудничестве с Ферганской областью. Мы подробно за время пребывания здесь свердловской делегации обсудили векторы нашего взаимодействия. Это и сотрудничество в сфере промышленности, и сельского хозяйства, ведь мы крайне заинтересованы в том, чтобы на прилавках наших магазинов были продукты из Ферганской области. Кроме того, это сотрудничество в сфере культуры и образования. Мы об этом договорились и будем реализовывать, - отметил губернатор Свердловской области.

Соглашение стало продолжением совместной работы и сотрудничества, которые начались еще в 2021 году. Ранее сотрудничество было налажено с Ташкентом и Наманганской областью.

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