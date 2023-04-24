Россиянам удалось завоевать 67 медалей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские самбисты завоевали 23 медали первенства и чемпионата Европы. Спортсмены взяли 19 наград за первое место. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Во время чемпионата Европы свердловские спортсмены в составе российской команды смогли взять 19 золотых, две бронзовые и две серебряные медали. Всего в команде было 22 спортсмена из Свердловской области.

- В рамках первенства Европы среди самбистов до 20 лет свердловчане записали на своей счет четыре золотые награды и одну серебряную. Победу отпраздновали Яна Джумаева (59 кг), Олеся Ткаченко (свыше 80 кг), Вадим Ишинтаев (64 кг) и Андрей Аюбов (98 кг). Вице-чемпионом первенства континента стала Полина Иудина (80 кг), - рассказали в ДИП.

Всего в состязании приняли участие 480 спортсменов из 24 стран мира. Россиянам удалось завоевать 67 медалей. Из них 58 золотые, три серебряные и шесть бронзовых.

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