Вице-спикер городской думы Екатеринбурга Виктор Тестов уходит из политики

При этом в марте Виктор Тестов подал заявление на праймериз «Единой России» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-спикер городской думы Екатеринбурга Виктор Тестов решил покинуть свой политический пост. По данным председателя гордумы Игоря Володина, это его личное решение, при этом для многих такая новость оказалась неожиданной.

По данным «Ъ-Урал», Виктор Тестов лично подтвердил свои намерения, но комментировать ситуацию отказался.

При этом в марте Виктор Тестов подал заявление на праймериз «Единой России» по выборам в новый созыв гордумы, однако теперь снимет свою кандидатуру.

Ранее стало известно, что в середине апреля депутат Тимофей Жуков впервые принял участие в заседании городской думы Екатеринбурга после своего возвращения из зоны СВО. Он впервые рассказал о своем состоянии. Он сказал, что у него все хорошо, но сейчас ему сложно говорить из-за полученной контузии.

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