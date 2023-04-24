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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:44

Эксперты со всей России обсудили развитие Старого Демидовского завода

Обсуждали дальнейшую судьбу объекта две недели
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Завод в Тагиле превратят в объект для туристов. Фото: сервис "Яндекс.Карты"

Завод в Тагиле превратят в объект для туристов. Фото: сервис "Яндекс.Карты"

В Нижнем Тагиле на протяжении двух недель 80 экспертов из разных регионов России обсуждали дальнейшую судьбу Старого Демидовского завода. Несколько специалистов приехали в уральский город из Москвы и Санкт-Петербурга.

Проект развития заводской площадки поэтапно реализуется по инициативе мэрии Нижнего Тагила и ЕВРАЗа. Теперь специалистам предстоит разработать программу развития территории и стратегию ее реализации.

Специалисты после обсуждения пришли к выводу, что во главе угла должна быть просветительская функция территории завода, поэтому здесь сохранят основные объекты, однако их назначение переосмыслят.

Напомним, что территория Старого Демидовского завода составляет 21 га, на ней находятся завод-музей, набережная реки Тагил до моста на улице Фрунзе.