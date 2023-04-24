Строительную сферу в Свердловской области перевели на цифровую отчетность

Документооборот в отрасли перевели в "цифру" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительная отрасль в Свердловской области перевели на цифровую отчетность. Регион внедрил новшество одним из первых по России.

Теперь в отрасли используется машиночитаемая исполнительная документация при строительстве и реконструкции объектов, которая опирается на проработанную нормативную базу. Постановление об том подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Теперь после внесения данных о строительстве и реконструкции объектов в систему она могут обрабатываться без участия людей. Это коснется отчетов, которые строители бюджетных учреждений направляют службам заказчика, управлениям капстроительства региона и муниципалитетов.

Цель нововведения – сделать процесс строительства бюджетных учреждений более прозрачным.