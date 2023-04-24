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НовостиОбщество24 апреля 2023 8:53

В Югре начнут готовить операторов дронов

Лицензию получил Советский политехнический колледж
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В регионе построят инфраструктуру для беспилотных авиационных систем

В регионе построят инфраструктуру для беспилотных авиационных систем

Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа начнут готовить операторов дронов. Регион участвует в программе экспериментального правового режима в сфере цирровых инноваций по эксплуатации беспилотников. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Лицензию на обучение операторов дронов получил Советский политехнический колледж. Также специалисты Югры внедрят инфраструктуру для использования беспилотников. Заключены соглашения с российскими компаниями по производству и эксплуатации дронов, а также их комплектующих.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, в регионе построят инфраструктуру для беспилотных авиационных систем.