В Югре начнут готовить операторов дронов

В регионе построят инфраструктуру для беспилотных авиационных систем Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа начнут готовить операторов дронов. Регион участвует в программе экспериментального правового режима в сфере цирровых инноваций по эксплуатации беспилотников. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Лицензию на обучение операторов дронов получил Советский политехнический колледж. Также специалисты Югры внедрят инфраструктуру для использования беспилотников. Заключены соглашения с российскими компаниями по производству и эксплуатации дронов, а также их комплектующих.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, в регионе построят инфраструктуру для беспилотных авиационных систем.