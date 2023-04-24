В Екатеринбурге затопило лифты и квартиры в многоэтажке

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге 23 апреля затопило лифты и квартиры в многоэтажке. Об этом рассказали очевидцы в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

- Потоп в шахте лифта Академика Постовского 6/2. Началось в 23:45. Из-за чего никто не в курсе, - рассказал очевидец. - Люди выходят на улицу, бояться.

Потоп сняли на видео. На кадрах видно, как вода бежит из-под дверей лифта 4 этажа. В подъезде образовались лужи. По словам жителей, вода также попадала и в квартиры.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в УК«ТEN-Сервис», к которой относится дом. На момент публикации материала ответ не поступил.

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