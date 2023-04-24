В Екатеринбурге водитель Honda наехал на самокатчика

Водитель Honda не успел среагировать Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге возле станции метро «Чкаловская» утром 24 апреля молодой человек на электросамокате выехал на проезжую часть на красный и попал под машину. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД, водитель Honda не успел среагировать.

- Лицо, управляющее электросамокатом, увезли в больницу с диагнозом по скорой «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом правой нижней голени и ссадина шеи», - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Молодого человека доставили в 36-ю больницу. Он был без сознания.

Госавтоинспекция Екатеринбурга просит участников дорожного движения, управляющих средствами индивидуальной мобильности, соблюдать ПДД, при пересечении проезжей части дороги спешиваться, быть бдительными и внимательными, при движении по тротуару не создавать помех пешеходам.

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