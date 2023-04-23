На Режевском тракте появятся новые участки для безопасного обгона

Фото: департамент информполитики Свердловской области

На Режевском тракте с 33 по 46 километр появятся новые участки для безопасного обгона. Автомобилисты смогут обгонять попутный транспорт, не выезжая при этом на встречную полосу. Первый из участков, протяженностью 7,5 километра, будет введен в эксплуатацию уже в этом году, второй - в 2024 году. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

По словам первого заместителя начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Владимира Оглоблина, сейчас весь поток, а это более 6,7 тысячи автомобилей в сутки, приходится на две полосы.

- По факту этот участок дороги станет четырёхполосным, - рассказал Владимир Оглоблин. - Обгонные участки существенно повысят безопасность движения, уменьшат количество ДТП.

Напомним, капитальный ремонт участка Режевского тракта протяженностью 12,6 километра стартовал в начале года. Сначала дорожники вели земляные работы - расширили дорожное полотно, досыпали скальный грунт и уплотнили его. В мае строители планируют начать укладывать асфальтобетонные слои.

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