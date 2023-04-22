Авария произошла в центре города. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге Volkswagen сбил 14-летнюю девочку на самокате. Она сильно пострадала при аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Авария произошла 22 апреля в 14:35 по адресу 8 марта, 100. Водитель на Volkswagen при выезде из двора наехал на школьницу. При столкновении девочка получила травму.

- В результате ДТП девочка 14 лет с переломом левой ноги доставили в лечебное учреждение, - рассказали в ГИБДД города.

Как оказалось, за рулем иномарки находился 50-летний мужчина. Его стаж вождения составляет 25 лет. По словам мужчины, девочка выехала на него неожиданно, он пытался затормозить, но столкновения не удалось избежать.

Ранее в Екатеринбурге на Уралмаше водитель грузовика наехал на пенсионерку. Пожилая женщина получила травмы, из-за которых скончалась на месте.

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