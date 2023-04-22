Екатеринбуржцы стали кашлять и задыхаться на одной из станций метро

Полиция разбирается в ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ряде свердловских Telegram-каналов появилась информация о том, что на станции метро «Ботаническая» распылили перцовый баллон. Люди стали себе плохо чувствовать и задыхаться. Однако «КП-Екатеринбург» в полиции эту информацию опровергли.

- Каких-либо инцидентов, связанных с распылением перцовых аэрозолей на станции не зафиксировано. Сообщений от граждан не поступало. Предварительно запах может поступать из зоны пешеходных переходов за пределами станции. Сотрудники отдела полиции на метрополитене разбираются в ситуации, - объяснили в УМВД по Екатеринбургу.

Ранее, в середине сентября 2022 года, в Екатеринбурге пассажир автобуса №014 распылил перцовый баллон в кондуктора прямо в салоне транспорта. Ситуация произошла на остановке Фрунзе.

- Мужчина в протест отказывался оплачивать проезд и максимально агрессивно общался с кондуктором, который в, свою очередь, общался приемлемо. Пассажиры автобуса предлагали мужчине заплатить за него, но даже так он отказывался. Конфликт продолжается, как я слышу, что все начинают долбиться в дверь автобуса. И тут до меня доходят ароматы перцовки (я стояла спиной ко всей этой шумихе), - рассказывают очевидцы

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