В Богдановиче кадет-семиклассник покончил с собой

Мальчика обижали его одноклассники. Фото: ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

В Богдановиче погиб семиклассник, обучающийся в кадетской казачьей школе. Причиной смерти стало самоубийство. Тело мальчика нашла воспитательница. Информацию об этом порталу Е1 подтвердил директор Богдановичского политехникума Владимир Тришевский.

- Была такая ситуация. Работает комиссия, - рассказал Тришевский.

Как рассказывают родители учеников кадетской школы, мальчика травили одноклассники за то, что он лишился мам десять лет назад. Парень жил вместе с бабушкой, а отец работает в МЧС в Асбесте.

- Говорят, что ребенок вчера приехал из дома, все было нормально. Они поужинали. Нашла его воспитатель, он был в своей комнате. Я хочу, чтобы там начались проверки, чтобы такого больше не произошло, - отметила мама оного из кадетов.

«КП-Екатеринбург» обратилась в региональный Следственный комитет. Там отказались комментировать произошедшую трагедию.

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