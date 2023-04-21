Пострадавших женщин госпитализировали. Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Под Нижним Тагилом стукнулись грузовик и легковушка. В аварии пострадали два человека, их госпитализировали. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла 21 апреля в 18:00 на шестом километре дороги Нижний Тагил – Усть-Утка. Рядом с поселком Черноисточинск водитель Honda выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Howo. В результате чего водитель и пассажир легковушки пострадали.

- Водитель Honda с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в Центральную городскую больницу №2. Предварительный диагноз - компрессионный перелом позвонков шейного отдела. Также пострадала ее мама, которая находилась на пассажирском сидении. С закрытым переломом правой стопы, закрытым переломом правой голени и закрытым переломом грудины женщина была госпитализирована, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции.

Как оказалось, за рулем иномарки находилась 50-летняя женщина, вместе с ней ехала ее мама. Водитель имеет стаж вождения 17 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекалась. За рулем грузовика был 44-летний мужчина со стажем вождения 22 года. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины обстоятельств ДТП.

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