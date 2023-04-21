Пропавшего в Екатеринбурге 12-летнего мальчика нашли живым

Ребенка уже передали родителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пропавшего в Екатеринбурге в Железнодорожном районе 12-летнего мальчика нашли живым. Ребенок ушел недалеко от дома. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал волонтер поискового отряда «Прорыв» Игорь.

- Найден был в том же районе, где и пропал, недалеко от дома. Против мальчика никаких противоправных действий применено не было. Сейчас он уже с родителями, - подтвердил волонтер.

Ранее пропавшую на Урале 34-летнюю женщину начали искать в других регионах. О местонахождении Марии Климовой не известно с 13 апреля. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт», женщина приехала в Екатеринбурге из Волгограда и сейчас может находиться где угодно.

- В день пропажи на ней была розовая куртка, бордовая футболка, серые джинсы, черные кроссовки, - сообщили в «ЛизаАлерт».

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