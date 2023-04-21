В Нижнем Тагиле 21-летняя студентка местного института отдала телефонным мошенникам 120 тысяч

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 21-летняя студентка местного института поверила телефонным мошенникам и потеряла 120 тысяч рублей. Как выяснилось, девушке позвонили через мессенджер, на том проводе представились сотрудниками Центробанка и сообщили, что неизвестный работник банка пытается оформить на тагильчанку кредит.

- «Представитель банка» убедила студентку самой оформить займ на ту же сумму, чтобы зачислить деньги на свой счет. Под диктовку звонившей девушка попыталась оформить кредит на 150 тысяч посредством сервиса онлайн, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Однако в приложении оставить заявку не вышло, из-за чего девушку отправили в отделение банка на проспекте Ленина.

- Ей пообещали, что займутся погашением взятого кредита. В тот же день был повторный аналогичный звонок с сообщением о новой попытке оформления кредита. На этот раз девушка онлайн оформила займ на 120 тысяч, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».