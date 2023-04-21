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НовостиОбщество21 апреля 2023 14:45

В Нижнем Тагиле 21-летняя студентка местного института отдала телефонным мошенникам 120 тысяч

Девушке рассказали, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 21-летняя студентка местного института поверила телефонным мошенникам и потеряла 120 тысяч рублей. Как выяснилось, девушке позвонили через мессенджер, на том проводе представились сотрудниками Центробанка и сообщили, что неизвестный работник банка пытается оформить на тагильчанку кредит.

- «Представитель банка» убедила студентку самой оформить займ на ту же сумму, чтобы зачислить деньги на свой счет. Под диктовку звонившей девушка попыталась оформить кредит на 150 тысяч посредством сервиса онлайн, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Однако в приложении оставить заявку не вышло, из-за чего девушку отправили в отделение банка на проспекте Ленина.

- Ей пообещали, что займутся погашением взятого кредита. В тот же день был повторный аналогичный звонок с сообщением о новой попытке оформления кредита. На этот раз девушка онлайн оформила займ на 120 тысяч, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».