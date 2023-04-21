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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 13:35

Пьяный дебошир напал на участкового на Ямале

Возбуждено уголовное дело
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
СУР возбудил уголовное дело на дебошира

СУР возбудил уголовное дело на дебошира

Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 апреля пьяный мужчина в Лабытнангах устроил семейные разборки и разбил во время потасовки губу супруге. Женщина вызвала домой бригаду скорой медицинской помощи, а медики передали информацию в отдел полиции. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Вскоре на место прибыл участковый уполномоченный полиции и предложил проехать пьяному дебоширу в отдел полиции, но тому такая перспектива не понравилась. Он взял металлическую трубу и со всей силой ударил сотрудника полиции по голове.

В отношении нападавшего мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит реальный тюремный срок.