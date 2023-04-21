Незаконные киоски исчезают с улиц Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году с улиц Екатеринбурга убрали 176 киосков, торговля в которых осуществлялась незаконно. За сносом киосков следит мэрия и администрации районов города. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В списке ликвидированных объектов оказались киоски возле ТРЦ «Аида», ТРЦ «Омега», киоск на остановочном комплексе «Крауля» на пересечении улиц Крауля и Плотников. А вот автомойку возле жилого дома №46 по улице Металлургов, закрытия которой намеревалась добиться городская администрация еще весной прошлого года, продолжает работу. В 2023 году в Екатеринбурге снесут еще 84 киоска.

После вручения уведомления владельцу нелегальной торговой точки ему дается пять дней на снос объекта, после чего мэрия имеет право демонтировать объект, не учитывая мнения его собственника.