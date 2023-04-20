В Красноуфимске рецидивистка зарезала женщину

Женщину судили за кражи в 2009, 2010, 2013 и 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноуфимске рецидивистка напала на женщину с ножом. Жертва погибла, а ее тело было спрятано в квартире. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Инцидент произошел 16 апреля. По версии следствия, 32-летняя свердловчанка напала на 63-летнюю женщину из-за конфликта. Пожилая женщина скончалась, а ее тело нашли спрятанным в одной из квартир дома на улице Вокзальной.

- В настоящее время следователем СКР по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали в Следственном комитете.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, нападавшая несколько раз уже отбывала наказание в тюрьме. Женщину судили за кражи в 2009, 2010, 2013 и 2022 году.

- Впрочем, несколько лет, проведенных «в местах не столь отдаленных», ничему ее не научили, что и привело женщину в очередной раз к преступлению, на этот раз - гораздо более тяжкому, - отметил полковник Горелых.