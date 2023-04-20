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НовостиОбщество20 апреля 2023 13:02

В Екатеринбурге бывшего полицейского осудили за развратные переписки со школьницами

Экс-силовик отправится в колонию строгого режима
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По решению Верх-Исетского районного суда экс-силовик получил пять лет колонии строгого режима

По решению Верх-Исетского районного суда экс-силовик получил пять лет колонии строгого режима

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге осудили бывшего полицейского, которого признали виновным в развратных переписках со школьницами. 60-летнй мужчина проходил главным фигурантом дела по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетних».

Адвокат осужденного считает приговор несправедливым, поэтому в ближайшее время он будет обжалован.

- Он не знал и не мог понимать, что ведется переписка с несовершеннолетним лицом. По смыслу переписки и характеру текстов нельзя этого понять. Обе потерпевшие по несколько раз меняли возраст, - рассказывает «КП-Екатеринбург» адвокат Ольга Кезик.

По решению Верх-Исетского районного суда экс-силовик получил пять лет колонии строгого режима.