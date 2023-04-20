В Екатеринбурге бывшего полицейского осудили за развратные переписки со школьницами

По решению Верх-Исетского районного суда экс-силовик получил пять лет колонии строгого режима
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге осудили бывшего полицейского, которого признали виновным в развратных переписках со школьницами. 60-летнй мужчина проходил главным фигурантом дела по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетних».
Адвокат осужденного считает приговор несправедливым, поэтому в ближайшее время он будет обжалован.
- Он не знал и не мог понимать, что ведется переписка с несовершеннолетним лицом. По смыслу переписки и характеру текстов нельзя этого понять. Обе потерпевшие по несколько раз меняли возраст, - рассказывает «КП-Екатеринбург» адвокат Ольга Кезик.
По решению Верх-Исетского районного суда экс-силовик получил пять лет колонии строгого режима.