В Екатеринбурге бывшего полицейского осудили за развратные переписки со школьницами

По решению Верх-Исетского районного суда экс-силовик получил пять лет колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге осудили бывшего полицейского, которого признали виновным в развратных переписках со школьницами. 60-летнй мужчина проходил главным фигурантом дела по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетних».

Адвокат осужденного считает приговор несправедливым, поэтому в ближайшее время он будет обжалован.

- Он не знал и не мог понимать, что ведется переписка с несовершеннолетним лицом. По смыслу переписки и характеру текстов нельзя этого понять. Обе потерпевшие по несколько раз меняли возраст, - рассказывает «КП-Екатеринбург» адвокат Ольга Кезик.

По решению Верх-Исетского районного суда экс-силовик получил пять лет колонии строгого режима.