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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 6:17

В Талице учителя английского обвинили в педофилии

Сейчас уралец под домашним арестом
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Учителю грозит до 20 лет лишения свободы

Учителю грозит до 20 лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учителя английского языка из Талицы обвинили в педофилии. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе городского суда, мужчина был задержан в июле 2022 года.

Изначально он был помещен под стражу, но через несколько месяцев меру пресечения смягчили до домашнего ареста. В последний раз его продлевали в январе до 28 апреля. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

- Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», - пояснили в суде.

Отмечается, что в уголовном деле несколько эпизодов надругательства над несовершеннолетними девочками. Учителю грозит до 20 лет лишения свободы.