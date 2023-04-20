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НовостиОбщество20 апреля 2023 4:27

В Свердловской области в 2023 году в лагерях отдохнут более 450 тысяч детей

С 1 июня откроются 1297 лагерей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Отдохнуть на берегу Черного моря смогут свыше четырех тысяч юных уральцев

Отдохнуть на берегу Черного моря смогут свыше четырех тысяч юных уральцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2023 году в лагерях отдохнут более 450 тысяч детей. С 1 июня в регионе откроются 1297 лагерей.

- Масштаб оздоровительной кампании этого года очень серьезный, что говорит о стабильности социальной политики в регионе, - рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

Также в этом году в рамках соцпроекта «Поезд здоровья» отдохнуть в «Жемчужине России» на берегу Черного моря смогут свыше четырех тысяч юных уральцев. В первую очередь туда отправят детей участников СВО, а также детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В этом году из областного бюджета на летнюю оздоровительную компанию направлено 2,7 миллиарда рублей. Кроме того, было выделено 200 миллионов рублей на модернизацию лагерей. Это позволило улучшить условия в более чем двух десятках учреждений, среди них - «Заря», «Уральские самоцветы», «Зарница», «Салют», «Чайка» и другие.