Отдохнуть на берегу Черного моря смогут свыше четырех тысяч юных уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2023 году в лагерях отдохнут более 450 тысяч детей. С 1 июня в регионе откроются 1297 лагерей.

- Масштаб оздоровительной кампании этого года очень серьезный, что говорит о стабильности социальной политики в регионе, - рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

Также в этом году в рамках соцпроекта «Поезд здоровья» отдохнуть в «Жемчужине России» на берегу Черного моря смогут свыше четырех тысяч юных уральцев. В первую очередь туда отправят детей участников СВО, а также детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В этом году из областного бюджета на летнюю оздоровительную компанию направлено 2,7 миллиарда рублей. Кроме того, было выделено 200 миллионов рублей на модернизацию лагерей. Это позволило улучшить условия в более чем двух десятках учреждений, среди них - «Заря», «Уральские самоцветы», «Зарница», «Салют», «Чайка» и другие.