В четырех школах проведут капитальный ремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2023 году в школах будет создано 3400 новых мест. Об этом сообщил замначальника городского депаратмента образования Михаил Ладейщиков на заседании комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

- Озвучивая планы на текущий год, докладчик напомнил о предстоящем открытии к 1 сентября школы № 40 на улице Мичурина, строительство которой находится в завершающей стадии, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Также Михаил Ладейщиков рассказал, что капитальный ремонт будет проведен в школах № 24 на улице Севастопольской, № 99 на улице Баумана, № 140 на проезде Решетникова и № 63 на улице Крауля

Помимо этого, заключены концессионные соглашения на строительство еще двух школ: № 41 на улице Котельникова и школы на улице Советской.