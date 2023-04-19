В свердловской деревне сгорело два здания

На место прибыли 14 спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловской деревне Кедровка под Кушвой произошел крупный пожар. На улице 50 лет Октября загорелась баня. Информация о возгорании поступила диспетчеру 19 апреля в 13:39. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 400 квадратных метров сгорели два неэксплуатируемых строения. В 18:30 огонь локализован, в 23:30 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:02, - отметили в ГУ МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания привлекались четыре единицы спецтехники и 13 человек личного состава.

Ранее в поселке Чувашино вблизи Красноуфимска произошел серьезный пожар. Там природный пожар перекинулся на два жилых дома. Площадь возгорания достигла 150 квадратных метров. Спасателям удалось остановить распространение огня. Информации о пострадавших нет.