Гидрогель будет экологичным и простым в использовании. Фото: Пресс-служба УрГАУ

Екатеринбургские ученые придумали уникальную технологию очистки воды. Свердловчане создали биоразлагаемый гидрогель. Об этом сообщили в пресс-службе УрГАУ.

Гидрогель может очищать воду от вирусов, бактерий, плесени, аллергенов и других вредных веществ. Исследования проводили в Институте естественных наук. Проект был осуществлен на средства гранта полученного по итогам конкурса «УМНИК».

- В основе фотогидрогеля – полимерный материал с наночастицами диоксида титана, который при облучении ультрафиолетом очищает воду от загрязнений и при этом не выделяется в водную среду, что исключает попадание вредных продуктов органического синтеза в очищенную воду, - рассказали в институте.

Как сообщают создатели технологии, гидрогель будет экологичным и простым в использовании. Его можно будет применять в отчистке открытых водных объектов, таких как реки, каналы, водохранилища. Чистую воду смогут использовать люди.