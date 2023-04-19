Аксолотль похож на крупного головастого тритона. Фото: пресс-служба зоопарка Екатеринбурга

В зоопарке Екатеринбурга семейство аксолотлей переехало в новый аквариум. Необычных обитателей можно увидеть на первом этаже павильона «Южный». В коллекции зоопарка эти необычные создания присутствуют более 10 лет.

- Аксолотль похож на крупного головастого тритона с торчащими в стороны тремя парами наружных жабр. Голова у него очень большая и широкая, рот тоже широкий, а глазки маленькие - создается впечатление, что личинка все время улыбается, - рассказывают в пресс-службе зоопарка.

Кстати, в 2008 году этих земноводных зарегистрировали как вид под угрозой исчезновения, и их дикая популяция сокращается.

Живут они в просторном аквариуме с прохладной водой. Именно при температуре от 9 до 21 °C они чувствуют себя комфортно.