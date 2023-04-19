В Каменске-Уральском подорожало молоко

Цены на молоко неуклонно растут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Цены на молоко в торговых точках Каменска-Уральского снова поползли вверх. Такая информация содержится в сводке облстата, данные которого приводит портал KU66.RU.
В конце марта 2023 года стоимость литра молока жирностью 2,5% поднялась до 68,01 рубля, хотя в начале весны литр стоил в среднем только 65,71 рубля.
По данным портала, в январе 2023 года стоимость литра молока указанной жирности была в среднем 66,66 рубля, что почти на 1% меньше, чем в декабре прошлого года.
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