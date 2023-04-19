Руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых попал в ДТП

Фото: telegram-канал «Лампа»
В Екатеринбурге 19 апреля глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых попал в аварию. Столкновение двух авто произошло утром. Об этом сообщает Telegram-канал «Лампа».
Валерий Горелых ехал за рулем на легковушке Lada XRAY. Он проезжал рядом с трамвайной остановкой на улице Радищева и столкнулся с выезжающим автомобилем Ford.
Как сообщает «Лампа» пострадавших в столкновении нет. Механические повреждения получили лишь автомобили. Сотрудники ГИБДД разбираются в произошедшей аварии и устанавливают виновных. Предварительно сообщается, что водитель иномарки не уступил путь полковнику Горелых.
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