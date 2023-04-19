Подземный паркинг возле «Екатеринбург Арены» сдадут в аренду

Сдать в аренду паркинг планируют на три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подземный двухуровневый паркинг возле «Екатеринбург Арены» на Пироговой, 3/2 выставили на торги. Согласно информации опубликованной на сайте Тендеры Екатеринбурга и Свердловской области, «Городская служба автопарковок» планирует сдать его в аренду на три года. Начальная цена - 3,1миллиона рублей.

Заявки от желающих поучаствовать в электронном аукционе принимают до 11 мая.

Напомним, парковка на 439 мест на улице Пирогова, 3/2, была построена в рамках подготовки уральской столицы к предстоящему чемпионату мира по футболу. На строительство паркинга из областного бюджета было выделено почти 653 миллиона рублей.

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