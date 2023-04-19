На рынке наблюдается относительная стабилизация цен и расширение предложения в сегменте доступного жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге восстанавливается спрос на квартиры в новостройках. С начала года продажи выросли в два раза. Как сообщает 66.RU со ссылкой на аналитиков Объектив.рф, по итогам марта объем реализации может достигнуть 100 тысяч квадратных метров против 51 тысячи квадратных метров в январе. По сравнению с мартом 2022 года, этот показатель ниже на треть.

- Изменение условий программ льготной ипотеки стало определенным напоминанием рынку о том, что в мире нет ничего постоянного - и программы господдержки начнут трансформироваться, изменят ставки или могут быть сегментированы на поддержку других групп населения, - рассказала изданию аналитик Российской гильдии риелторов Ксения Чернецкая. - Это подтолкнуло многих поспешить воспользоваться текущими условиями весной 2023 года.

Также эксперт считает, что повлияла некоторая адаптация населения к текущей политической ситуации и санкционной экономике, а также то, что сейчас на рынке наблюдается относительная стабилизация цен и расширение предложения в сегменте доступного жилья.

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