Стали известны предполагаемые сроки рассылки электронных повесток на Урале

Это будет не раньше осеннего призыва Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области озвучили предполагаемые сроки рассылки электронных повесток. По информации издания URA.RU, это произойдет не раньше осеннего призыва. Такими данными поделился заместитель областного военкома Сергей Чирков.

- После того, как будет принято правительством Свердловской области соответствующее постановление, когда Министерство обороны издаст приказ. Как заявили руководители органа, это будет не раньше осеннего призыва, - отметил Семен Чирков.

При этом в военном комиссариате Свердловской области «КП-Екатеринбург» не подтвердили эту информацию.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России единого реестра воинского учета. Также в проекте закона предусмотрена возможность дублировать повестки из военных комиссариатов электронными письмами.