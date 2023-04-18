Житель Нижнего Тагила задушил возлюбленную и спрятал ее тело в подполе

Мужчина вину не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Нижнего Тагила 1975 года рождения задушил 40-летнюю возлюбленную и спрятал ее тело в подполе на кухне. Трагедия произошла в апреле 2021 года.

- Осужденный после получения пенсии совместно со своей сожительницей длительный период времени распивал спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, осужденный руками ее задушил, а на следующий день, проснувшись, спрятал ее тело в подполе своей квартиры, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Тело женщины пролежало в подполе несколько дней. Мужчина в это время продолжать пить алкоголь на кухне, где убил возлюбленную, но уже с другом.

Женщину стали искать, когда ее мама пришла в полицию, заявить о ее пропаже. Она сразу сообщила правоохранителям, что к исчезновению ее дочери может быть причастен ее сожитель. Сотрудники полиции наведались к нему в дом и нашли тело погибшей. Мужчина вину не признал.

- Следователем СКР проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, 0 добавили в СК по Свердловской области.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил его к 10 годам исправительной колонии строгого режима.

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