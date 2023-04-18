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НовостиЭкономика18 апреля 2023 7:36

На уральском заводе пожаловались на кадровый голод

На предприятие не идут даже ради достойной зарплаты
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На промышленных предприятиях не хватает специалистов

На промышленных предприятиях не хватает специалистов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель Уральского алюминиевого завода Анна Соломеина рассказала, что на предприятие не идут работать студенты, даже когда им предлагают зарплату в 79 тысяч рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам Соломеиной, такая же ситуация и на многих других промышленных предприятиях Свердловской области. Так, например, на девяти заводах Каменска-Уральского не хватает 1 тысячи специалистов.

Надежда производственников – свежий выпуск из техников и училищ. Однако востребованной профессии техника в регионе не учат, а из других регионов специалисты в Свердловскую область работать не едут.

Отметим, что за последние пять лет средний возраст специалистов на промышленных предприятиях увеличился с 39 до 45 лет.

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