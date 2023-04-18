На уральском заводе пожаловались на кадровый голод

На промышленных предприятиях не хватает специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель Уральского алюминиевого завода Анна Соломеина рассказала, что на предприятие не идут работать студенты, даже когда им предлагают зарплату в 79 тысяч рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам Соломеиной, такая же ситуация и на многих других промышленных предприятиях Свердловской области. Так, например, на девяти заводах Каменска-Уральского не хватает 1 тысячи специалистов.

Надежда производственников – свежий выпуск из техников и училищ. Однако востребованной профессии техника в регионе не учат, а из других регионов специалисты в Свердловскую область работать не едут.

Отметим, что за последние пять лет средний возраст специалистов на промышленных предприятиях увеличился с 39 до 45 лет.

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