Фото: группа во «ВКонтакте» администрации Серовского городского округа

В Серове простятся с погибшим на спецоперации бойцом ЧВК Вячеславом Мардамшиным. Ему было 43 года. Об этом сообщили в администрация Серовского городского округа.

- Погиб 5 февраля 2023 года в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике, - рассказали в группе во «ВКонтакте» администрации Серовского городского округа. - Близкие говорят о нем, как о добром, отзывчивом человеке. Занимался спортом, играл на гитаре, любил животных.

Вячеслав Мардамшин окончил школу №14, после чего с отличием окончил СПТУ-№54 по специальности электрик. После военной службы в Вооруженных силах работал на Серовском заводе ферросплавов горновым ферросплавной печи и на Надеждинском металлургическом заводе сортировщиком - сдатчиком металла.

Прощание состоится 18 апреля в 12:00 часов в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» в Серове.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru