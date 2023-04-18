Здание ГЦСИ в Екатеринбурге выкупил «Деловой дом на Архиерейской»

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Здание ГЦСИ в Екатеринбурге на Добролюбова, 19 выкупила компания, входящая в холдинг «Деловой дом на Архиерейской» за 190,1 миллион рублей. Информация об этом размещена на сайте государственных торгов.

- Здание «земской школы» на Добролюбова, 19 входит в перечень зданий, интересных нашей компании по направлению объектов культурного наследия, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Делового дома на Архиерейской». - Предназначение здания будет зависеть от арендатора, который по нашим ожиданиям займет все здание и прилегающую территорию. Этим арендатором может стать бизнес, которому важен особый исторический статус и расположение объекта.

Сейчас в здании находится Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Он будет работать, пока для него не будет выделена новая площадка.

Реставрационные работы планируется начать в 2024 году. До этого специалисты разработают концепцию и проект, а также получат заключение историко-культурной экспертизы.

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