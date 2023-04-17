Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Нижнем Тагиле дома с печным отоплением начали подключать к газу. Запуск прошел в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Нижний Тагил вошел в перечень городов России, в которых пройдут мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В первую очередь для этого нужно сменить отопление в печных домах.

- Мы запускаем один из крупных газопроводов в микрорайоне Выя. Сегодняшнее событие знаковое. Оно дает резкий толчок для газификации всего микрорайона. Нижний Тагил один из лидеров в процессе догазификации. Он один из тех муниципалитетов, который завершит газификацию досрочно, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

За два года в свердловском городе на газовое отопление перейдут больше двух тысяч домов. На это выделено 450 миллионов рублей. Уже к концу апреля 2023 года около 100 зданий подключат к газу.

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