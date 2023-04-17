Жительница Екатеринбурга отсудила у магазина техники 418 тысяч за неисправный ноутбук

В феврале 2019 года покупатель обратился в сервисный центр, однако после диагностик и ремонта проблема не исчезла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга отсудила у магазина техники и электроники 418 тысяч за неисправный ноутбук. Как оказалось, женщина в июне 2018 года заказала через интернет-магазин компьютер за 219 тысяч в подарок для сына.

- При эксплуатации в ноутбуке выявился недостаток: периодический сброс BIOS, после которого перестает работать WiFi, а также дискретная видеокарта, - уточнили в пресс-службе свердловского областного суда.

В феврале 2019 года покупатель обратился в сервисный центр, однако после диагностик и ремонта проблема не исчезла.

- Поскольку общий срок гарантийного ремонта превысил 45 дней, а недостаток так и не был устранен, женщина обратилась с претензией в магазин с требованием о возврате денег, - добавили в ведомстве.

В магазине женщине отказались возмещать потраченные средства, из-за чего она обратилась в суд, и после череды разбирательств иск был удовлетворен: магазин выплатит полную стоимость гаджета, неустойку, штраф, всего 418 тысяч.