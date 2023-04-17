Евгений Куйвашев передал воспитанникам спортшколы в Красноуфимске автобус

Передача автобуса произошла 17 апреля в ходе рабочей поездки в свердловский город. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области передал воспитанникам спортшколы в Красноуфимске автобус. Транспорт нужен детям для поездок на соревнования. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Передача автобуса произошла 17 апреля в ходе рабочей поездки в свердловский город. Спортсменам физкультурно-оздоровительного центра «Сокол» отдали новенький транспорт. На данный момент в учреждении обучаются больше 1,2 тысяч детей. Теперь они смогут отправиться на соревнования самостоятельно.

- Новый автобус – новые возможности для спортсменов. Будем вывозить этим автобусом ребят для участия в соревнованиях Свердловской области, Пермского края, Татарстана, Башкирии, - рассказал директор центра «Сокол» Константин Васильев.

Вопросы обустройства социальной сферы в Красноуфимске будут решаться и дальше. В ближайшее время в городе планируют построить жилье для медиков и педагогов.

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