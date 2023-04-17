В центре Екатеринбурга сгорело древнее здание бывшей городской больницы на улице Челюскинцев

Возгорание мусора произошло на площади 80 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 апреля в Екатеринбурге произошел пожар в старинном деревянном здании первой городской больницы на улице Челюскинцев, 5в.

По информации от ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание мусора произошло на площади 80 квадратных метров. На месте работали восемь человек личного состава и три единицы техники для ликвидации пожара.

Здания медицинского городка на улице Челюскинцев являются одними из старинных сооружений в Екатеринбурге. Ранее активисты выступали за признание этих зданий памятником архитектуры, однако их инициатива не была реализована. Несколько корпусов городка в настоящее время находятся в заброшенном состоянии.

Здание на улице Челюскинцев, которое в настоящее время находится в заброшенном состоянии, было построено в 1901 году по проекту выдающегося архитектора Ивана Янковского. В период с 1907 по 1914 год Янковский был главным архитектором Екатеринбурга. Здание было одним из семи зданий, входивших в состав медицинского городка, расположенного в дореволюционном Екатеринбурге.