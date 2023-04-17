В Свердловской области с подозрением на корь в больницах находятся 24 человека

До выздоровления заболевшие получают медпомощь в условиях стационара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по данным на 17 апреля с подозрением на корь в больницах находятся 24 человека. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

- У всех взяты биоматериалы для проведения лабораторной диагностики, - сообщили санврачи.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что у восьми человек с начала года заболевание подтвердилось. Большинство заболевших - приезжие из стран ближнего зарубежья. Все они не имели прививок против кори. До выздоровления они получают медпомощь в условиях стационара.

- Специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с медработниками в каждом случае подозрения на корь незамедлительно разворачивают весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, - отметили в Роспотребнадзре.

Так, санврачами по месту жительства, учебы, работы заболевших проводится осмотр контактных, а также вакцинация не привитых или не полностью привитых.