В Екатеринбурге водитель подрался с пешеходом из-за замечания

Драка произошла на улице Чкалова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге водитель и пешеход что-то не поделили и подрались друг с другом. Перепалка случилась 15 апреля на улице Чкалова.

Как сообщает очевидец происшествия Telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург», водитель Mercedes ехал по тротуару, а пешеход сделал ему замечание. Водителю это не понравилось, и в ход пошли кулаки.

- После драки водитель куда-то сбежал, пешеход звонил в полицию и скорую, на голове у него была кровь, — говорит подписчик

В полицию обратились оба участника конфликта. В пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу «КП-Екатеринбург» уточнили, что заявления сторон поступили в отдел полиции №4. Сотрудники территориального ОВД проведут проверку по факту инцидента.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru