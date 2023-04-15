В Екатеринбурге продают особняк за 76 миллионов рублей

В особняке три этажа. Фото: сайт объявлений N1

В элитном поселке Екатеринбурга Карасьеозерский продают особняк за 76 миллионов рублей. Коттедж построен прямо возле Чусовского озера, как пишет автор объявления на сайте N1, в укромном месте поселка.

- Жилой дом 2007 года постройки. Разумная и комфортная планировка. В интерьере светлая палитра, отделка с акцентом на использование натуральных материалов, - пишет собственник.

В прихожей, на лестницах и балконах напольное покрытие сделано из мрамора, а в других помещениях – итальянская плитка и натуральный паркет. Все двери в особняке из дубового массива, а на стенах использовалась венецианская штукатурка.

Всего в роскошном коттедже три этажа. На участке площадью в 21 сотку есть банный комплекс и бассейн.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru