Полицию Нижнего Тагила переведут на усиленный режим работы во время Пасхи

Ночные богослужения пройдут на 27 объектах религиозного культа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицию Нижнего Тагила переведут на усиленный режим несения службы во время празднования Пасхи, православные отмечают ее в ближайшие выходные: 15 и 16 апреля. Силовики будут обеспечивать общественный порядок.

- Ночные богослужения пройдут на 27 объектах религиозного культа. В целях проведения антитеррористических мероприятий в местах проведения пасхальных мероприятий для осмотра граждан будет предусмотрено использование ручных металлодетекторов, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Посты и маршруты нарядов будут приближены к местам проведения мероприятий.Также полицейским будут помогать сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций и казаки.