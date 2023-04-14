Ночные богослужения пройдут в 65 храмах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Пасху у храмов будет дежурить полиция. Сотрудники МВД 15 и 16 апреля будут нести службу в режиме повышенной оперативной готовности.

- За всеми храмами и церквями закреплены ответственные из числа руководителей территориальных отделов полиции, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Будет обеспечен постоянный контроль за несением службы нарядами полиции в местах проведения мероприятий.

Кроме того, перед началом праздничных богослужений здания обследуют применением технических средств и служебных собак. По данным полиции, ночные богослужения пройдут в 65 храмах.

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