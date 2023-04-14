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НовостиОбщество14 апреля 2023 8:00

В Екатеринбурге в Пасху у храмов будет дежурить полиция

Перед началом праздничных богослужений здания обследуют
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ночные богослужения пройдут в 65 храмах

Ночные богослужения пройдут в 65 храмах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Пасху у храмов будет дежурить полиция. Сотрудники МВД 15 и 16 апреля будут нести службу в режиме повышенной оперативной готовности.

- За всеми храмами и церквями закреплены ответственные из числа руководителей территориальных отделов полиции, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Будет обеспечен постоянный контроль за несением службы нарядами полиции в местах проведения мероприятий.

Кроме того, перед началом праздничных богослужений здания обследуют применением технических средств и служебных собак. По данным полиции, ночные богослужения пройдут в 65 храмах.

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