Конфликт между кондуктором и пассажиром произошел, кода мужчина не смог оплатить проезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге кондуктор 054 автобуса избил пассажира. Инцидент произошел 11 апреля. Прокуратура после случившегося проводит проверку.

- В ходе надзорных мероприятий будут выясняться обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Прокуратурой будет дана оценка соблюдению норм действующего законодательства компанией-перевозчиком ООО «Декар-Бас» при организации перевозки пассажиров в общественном транспорте.

По предварительным данным, конфликт между кондуктором и пассажиром произошел, кода мужчина не смог оплатить проезд - его карта оказалась в стоп-листе. Он сообщил кондуктору, что не выйдет из автобуса, после чего был избит.

Прокуратура также взяла на контроль проведение доследственной проверки.

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